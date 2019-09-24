В Севастополе застраивают территорию памятника

Пока общественность Севастополя спорит о пользе и вреде реконструкции улицы Большая Морская, экс-депутат городского Заксобрания Алексей Чалый продолжает продвигать свои навязчивые идеи. Ему во второй раз удалось добиться установки в городе памятника Примирения – правда, на этот раз с другим названием. Территория под первый памятник после многомиллионных затрат на монумент сейчас обнесена забором и уже застраивается. Только не памятником.

Впервые политико-романтическую идею поставить в Севастополе памятник Примирения Алексей Чалый озвучил в 2015 году на международной конференции, посвященной «Русскому исходу». Открыть монумент планировали к столетней годовщине Великой Октябрьской революции. Стела должна была стать «символом окончательного завершения гражданской войны и линией примирения потомков солдат и офицеров Красной и Белой армии». По замыслу авторов проекта, памятник должен был выглядеть как 25-метровая стела, на вершине которой размещена Родина-мать. В нижней части – белогвардеец и красноармеец, преклонившие колени, а также вечный огонь.

Вот как должен был выглядеть памятник Примирения

Однако в Севастополе затея ставить памятники белогвардейцам вызвала волну общественного возмущения. Примириться здесь оказались не готовы даже через сто лет. Кощунственным оказалось и место, выбранное для установки памятника – кромка Константиновской бухты напротив Владимирского собора в Херсонесе. Совсем рядом находится легендарный памятник «Солдат и Матрос». Неслучайно главными критиками памятника Примирения стали именно ветераны – для них правда всегда была на стороне красных, а примирение с белогвардейцами равно святотатству.

От памятника город спасла губернаторская кампания, в разгар которой и разгорелся скандал вокруг его строительства. Но ввиду того, что на первоначальном этапе проекта между Чалым и Овсянниковым были еще теплые отношения, город предоставил площадку под застройку, а также выделил деньги. Только на благоустройство территории вокруг будущего памятника Правительство Севастополя направило из бюджета 130 млн рублей. За отдельные деньги должны были установить и сам памятник.

Самое интересное в истории с памятником Примирения заключается в том, что в соответствии с приказом минкульта «О достопримечательном месте», который чалисты протащили в 2016 году, зона установки памятника Примирения отнесена к участку, в границах которого «запрещено новое строительство, не связанное с исследованием, сохранением и музеефикацией памятников».

Для того, чтобы выйти из этой щекотливой ситуации, 25-метровый памятник Примирения выдали за малую архитектурную форму. Такой себе двадцатиметровый ларек. Но только так у принципиальных сторонников Чалого получилось приземлить в охранной зоне Херсонеса гигантский памятник. Подрядчик успел выполнить основной объем бетонных и свайных работ, подвел инженерные коммуникации. На этом работы прекратились: горожане активно выступали против памятника. К тому же, у Чалого начался конфликт с Овсянниковым, и экс-губернатор приостановил все работы на объекте, обещая в будущем включить его в зону единой набережной парка Хрустальный.

Так берег Константиновской бухты на время обрел капитальный недострой. Очередные миллионы были выброшены на ветер, точнее – закатаны в бетон по улице Катерной. Вместо желанного Чалым памятника Севастополь получил площадку со ступенями, поросшую бурьяном.

Так площадка под памятник Примирения выглядела в 2018 году

Однако вскоре ситуация изменилась еще больше. Сегодня на месте, отведенном под памятник Примирения, на участке, в границах которого «запрещено новое строительство, не связанное с исследованием, сохранением и музеефикацией памятников», строят жилой городок. Вся территория вместе со ступенями под несостоявшийся памятник обнесена забором. За ним ведется активная стройка. И уже очевидно, что это не малая архитектурная форма и тем более не памятник: вместо монумента здесь «растут» бытовки и строится нечто, очень сильно напоминающее жилой дом.

Но даже этот провал не заставил Чалого трезво взглянуть на вещи. Памятник, посвященный окончанию Гражданской войны 1917-1922 годов, в Севастополе все-таки будет. И расположат его почти впритык к предыдущему проваленному в реализации монументу. Закладной камень на месте будущего мемориала в память об окончании Гражданской войны открыли 20 сентября. Размещен он буквально в 20 метрах от предыдущей застройки, и уже относится к водоохранной зоне.

В церемонии открытия закладного камня приняли участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, глава Российского фонда культуры Никита Михалков и – внимание – Алексей Чалый.

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Таким образом, Чалый продолжает продвигать в городе идею возведения памятника Примирения, хотя уже и под другим названием. И это несмотря на то, что на предыдущий монумент город по прихоти Чалого потратил миллионы бюджетных денег и не получил взамен ничего. Кажется, Алексея Михайловича этот факт никак не волнует: на церемонии закладки камня он улыбается с чувством выполненного долга.

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Особо поражает цинизм, с которым команда бывшего депутата позиционирует себя защитниками исторического облика Севастополя и противодействует любой застройке, если она не в их интересах. В то же время, Алексей Михайлович может без всяких зазрений совести позволить себе превратить центральный променад города в уродливый долгострой, застраивать зоны возможных археологических раскопок и при этом продолжать лицемерно носить маску принципиального политика. С другой стороны, он действительно принципиален, но только когда речь идет о его интересах.

Форпост-Севастополь.ru

Источник: Портал Информер