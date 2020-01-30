В Севастополе зафиксирован несанкционированный сброс отходов

30 января 2020     16
В Севастополе зафиксирован несанкционированный сброс отходов

Специалисты Севприроднадзора зафиксировали несанкционированный сброс отходов в Килен-балке. Два грузовика привезли туда полные кузова грунта.

«По указанным фактам нарушения требований природоохранного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ и проводится административное расследование», – сообщает пресс-служба Севприроднадзора.

Ведомство призывает жителей города, которые владеют информацией о нарушении природоохранного законодательства, сообщать её по телефону «горячей линии» (8692) 49-23-12.

Предоставленные фото- и видеоматериалы будут иметь ключевое значение при привлечении лиц, допустивших правонарушения, к административной ответственности.

Напомним, что в Севастополе с ноября 2019 года действует порядок перемещения отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунта.



Четверг, 30 января 2020 г. 369

Источник: Портал Информер

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