В Севастополе зафиксирован несанкционированный сброс отходов

Специалисты Севприроднадзора зафиксировали несанкционированный сброс отходов в Килен-балке. Два грузовика привезли туда полные кузова грунта.
«По указанным фактам нарушения требований природоохранного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ и проводится административное расследование», – сообщает пресс-служба Севприроднадзора.
Ведомство призывает жителей города, которые владеют информацией о нарушении природоохранного законодательства, сообщать её по телефону «горячей линии» (8692) 49-23-12.
Предоставленные фото- и видеоматериалы будут иметь ключевое значение при привлечении лиц, допустивших правонарушения, к административной ответственности.
Напомним, что в Севастополе с ноября 2019 года действует порядок перемещения отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунта.
Четверг, 30 января 2020 г. 369
Источник: Портал Информер