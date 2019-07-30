В Севастополе зацвел ядовитый цветок (ФОТО)

Севастопольцы бьют тревогу: по всему городу цветет опасное для здоровья человека растение – дурман обыкновенный.

По словам горожан, белые цветки дурмана сейчас можно встретить во многих спальных районах. Но больше всего севастопольцев удивляет наличие дурмана в Парке Победы.

«Севастополь! В Парке Победы растет дурман обыкновенный — это очень ядовитое растение, может нанести непоправимый вред здоровью человека! Особую опасность представляют семена. Родители, следите за малышами, которые все пробуют и познают», — пишут в группе «Доска позора Крым» жители города.

Напомним, это растение характерно удивительным белым цветением, но подобная красота обманчива. Растёт дурман в любой местности. Его можно встретить и на улице около дороги, и в поле в прохладных зонах. Не растёт поодиночке, а только зарослями. Активно цветет в середине лета, плодоносит осенью.

Все части растения представляют опасность, но особенно семена, так как достаточно съесть лишь одно зернышко, это может привести к серьезным последствиям.

После употребления через полчаса у человека начинают расширяться зрачки, появляется сухость во рту и жажда, увеличивается сердцебиение, а еще через час могут начаться сильные галлюцинации. Если не предпринять меры первой помощи, можно потерять сознание и впасть в кому.

«Дурман растет по всему городу, но поразило то, что в Парке Победы с ним не борются надзорные службы», — пишут пользователи соцсетей.





Вторник, 30 июля 2019 г. 195

Источник: Портал Информер