В Севастополе за неделю утонули два человека

В Севастополе за минувшую неделю утонули два человека. Об этом рассказал начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Александр Веселков на аппаратном совещании в правительстве города.

«30 июня спасатели поисково-спасательного поста «Балаклава» транспортировали на катере на спасательную станцию жителя города Новопавловск Ставрапольского края 1970 года рождения из акватории моря в районе горы Кая-Баши. Проведённые спасательные реанимационные мероприятия положительных результатов не дали.–>

Второй случай произошёл в парке Победы. Во время шторма были замечены купавшиеся вдали от береговой линии. Спасатели спасли двух человек. В отношении одного человека реанимационные мероприятия были оказаны, он был передан бригаде «скорой помощи», но безрезультатно», – сказал он.

В течение недели спасатели отработали и происшествие в горах. 30 июня в районе Балаклавы жительница Москвы повредила ногу во время прогулки на пляж Инжир. Она была эвакуирована из труднодоступной местности и передана бригаде «скорой помощи».