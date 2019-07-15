В Севастополе за полгода ввели в эксплуатацию 251 жилое здание

Как сообщает Крымстат, в первом полугодии 2019 года на территории Севастополя за счет собственных и заемных средств в эксплуатацию введено 251 жилое здание. Общая площадь жилых помещений составила 119,2 тыс. кв. метров.

Жителями города и приезжими построено и введено в эксплуатацию 238 домов общей площадью 45,4 тыс. кв. метров.

В сельской местности введены 55 жилых зданий площадью 11,3 тыс. кв. метров.