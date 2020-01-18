В Севастополе за прошлый год было выявлено почти 2 тысячи нарушений в сфере миграции

Сотрудники подразделений по вопросам миграции УМВД в Севастополе проводят мониторинг соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства России. В Севастополе за 2019 год было выявлено почти 2 тысячи нарушений. Об этом сообщила пресс-служба УМВД в Севастополе.«За 2019 год сотрудниками подразделений управления МВД России по Севастополю выявлено 1 718 административных правонарушений в сфере миграции», – отметила пресс-служба.В течение года вынесено 131 представление о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства. Вынесено 1 528 решений о наложении административных штрафов на сумму более 7 млн рублей.

Осуществление миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в России является одной из самых востребованных государственных услуг в сфере миграции.







Суббота, 18 января 2020 г. 493

Источник: Портал Информер