В Севастополе за самоуправство суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы

Следствие по уголовному делу о самоуправстве 55-летней жительницы города проводили сотрудники следственной части Следственного управления УМВД России по Севастополю. Установлено, что в конце 2017 года, являясь представителем потребительской организации, женщина потребовала у директора одного из городских рынков передать ей в управление здания, сооружения и торговые объекты, находящиеся на территории предприятия и принадлежащие городу Севастополю.

Имея на руках недействительные копии документов горожанка в ультимативной форме и угрожая расправой потребовала у руководителя рынка немедленно сложить свои полномочия и покинуть рабочий кабинет. Мужчина отказался выполнять незаконные требования злоумышленницы и вызвал полицию.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили все обстоятельства конфликта и провели проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело.

По решению Ленинского районного суда города Севастополя за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ «Самоуправство» женщина приговорена к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор суда вступил в законную силу.