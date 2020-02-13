В Севастополе за счет бюджета проведут кадастровые работы

13 февраля правительство Севастополя утвердило постановление о проведении комплексных кадастровых работ на 2021 год. Работы за счёт бюджета коснутся 10 кадастровых кварталов.

«Комплексные кадастровые работы на территории Севастополя планируются на дополнительной территории 10 кадастровых кварталов в отношении 9 412 объектов недвижимости», – сказал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Максим Левашов.

Работы предполагают использование целевой субсидии из федерального бюджета. Она составляет 41 млн рублей.

В 2019 году комплексные кадастровые работы коснулись также 10 кварталов, на них было потрачено порядка 50 млн рублей.







Четверг, 13 февраля 2020 г. 237

Источник: Портал Информер