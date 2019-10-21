В Севастополе знакомый ограбил свою подругу

21 октября 2019     9
В Севастополе знакомый ограбил свою подругу

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 29-летняя жительница Севастополя. Она сообщила, что у неё похитили 137 000 рублей с банковской карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 27-летний местный житель.

Установлено, что заявительница пригласила в гости своего знакомого. Во время совместного отдыха девушка отлучилась, оставив свою сумочку в квартире без присмотра. Этим обстоятельством воспользовался её приятель: он незаметно похитил из кошелька своей знакомой банковскую карту с пин-кодом и скрылся.

В ближайшем банкомате злоумышленник снял 137 000 рублей и большую часть денег успел потратить.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.



Понедельник, 21 октября 2019 г. 551

Источник: Портал Информер

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