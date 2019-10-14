В Севастополе идет активная работа по возрождению парков и скверов

14 октября 2019     12
В Севастополе идет активная работа по возрождению парков и скверов

На сегодняшний день работы по капитальному ремонту завершены полностью в трех городских скверах: по ул. Героев Севастополя,40, на площади Захарова и в сквере им. Пирогова. Об этом в ходе аппаратного совещания под председательством врио губернатора Михаила Развожаева сообщил и.о. заместителя директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Еще на трех объектах ремонт в стадии завершения, выполнен на 90% и более – на пр-т Ген. Острякова, 3, ул. Ласпинская в Орлином и в сквере у «Мемориала погибшим воинам» по ул. Лесная в селе Терновка.

Капитальный ремонт парка 60-летия СССР находится на стадии комплексного завершения – работы выполнены на 87%. Динамика выполнения – 2% за неделю. На сегодняшний день проводится озеленение территории. Установлены автоматическая система полива, лицензированная площадка для выгула собак, различные спортивные комплексы для детей разного возраста, включая варкауты.

Сквер у памятного знака Линкору «Севастополь» готов на 85%. Парк в поселке Кача с реконструкцией памятника «Авиаторам гвардейцам», а также капитальный ремонт сквера по ул. Кесаева – выполнены на 70%.

В скверах от ул. Маринеско, 4/6 до рынка Шевченковский и по ул. Солнечная в Балаклаве – работы выполнены на 65%. Динамика выполнения работ за неделю – 10%. Произведены демонтажные работы ограждающих конструкций у многоквартирных жилых домов. На данный момент производится установка твердого покрытия.

На 60% работы выполнены в парке поселка Солнечный, на 45% в селе Орлиное. Сквер по ул. Павла Корчагина готов на 40%. Капитальный ремонт сквера Ленинского комсомола выполнен на 30%.

Все работы на объектах должны быть завершены к декабрю текущего года.



Понедельник, 14 октября 2019 г. 254

Источник: Портал Информер

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