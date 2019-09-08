В Севастополе изготовлено 200 тысяч бюллетеней для проведения выборов

Председатель севизбиркома Сергей Даниленко сообщил о том, что в регионе изготовлено более 200 тысяч бюллетеней для проведения выборов депутатов Заксобрания.

По его словам, большинство из них были перепечатаны вчера, потому что накануне в ходе тестирования выяснилось, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (коибы) считали бюллетени бракованными.

«Как было установлено, типографии при изготовлении бюллетеней не выполнила техническое требование, которое было оговорено в контракте. Нами изготовлено 111 тысяч бюллетеней по общегородскому округу и 111 тысяч по шести округам. На (сегодняшнее) утро цифра представлена – 320 тысяч (человек – избирателей в регионе), с учётом военнослужащих срочной службы. На 1 июля было чуть более 316 тысяч», — сказал Даниленко и дополнил, что по двум из восьми избирательных округов коибы приняли напечатанные ранее бюллетени.

В целом изготовлено более половины бланков от числа избирателей в регионе – явки 100% не ожидается. Всего в Севастополе 180 избирательных участков оборудованы коибами.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 580

Источник: Портал Информер