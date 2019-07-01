В Севастополе изменятся места размещения киосков и павильонов

Как сообщил 1 июля на заседании правительства города начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников, 57 торговых мест, по решению комиссии, исключаются из схемы как невостребованные. Вместо них включаются 63 места на пляжах “Омега”, “Любимовка-2”, “Андреевка”, “Песочный”.

“Для операторов пляжей торговые павильоны – способ заработка и компенсации расходов на уборку береговой полосы. Но если фирма-подрядчик не будет справляться со своими обязанностями, с киосками ей придётся попрощаться. Также демонтаж ждёт любые торговые объекты, которые предприниматели поставят без согласования с властями”, – отметил Вадим Кирпичников.