В Севастополе из горящего подземного сооружения спасли подростка

6 октября в 17:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило обращение от сотрудника Института ядерной энергии и промышленности. Он сообщил о том, что вблизи учебного учреждения по улице Курчатова происходит горение в сооружении, есть пострадавший, отзывается.

По указанному адресу незамедлительно были направлены два отделения 3-й пожарно-спасательной части и служба пожаротушения.

По прибытии к месту установили, что пострадавший находится в подземном сооружении неэксплуатируемой мазутной котельной, где происходит горение остатков топлива. Спасатели спустились вниз с помощью лестницы. Используя тепловизор, обнаружили на глубине двух метров несовершеннолетнего молодого человека, который на тот момент находился без сознания.

Пострадавшего оперативно подняли на поверхность и передали сотрудникам скорой помощи. В состоянии средней тяжести с отравлением угарным газом он был госпитализирован.

Благодаря грамотным, своевременным действиям огнеборцев пожар площадью 5 метров в подземном сооружении удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать в 18 часов 51 минуту.

В работах были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава.





Вторник, 8 октября 2019 г. 69

Источник: Портал Информер