В Севастополе «ИнтерСтрой» создаёт на месте пустыря «умный» квартал

В советский период промышленные предприятия строились в специализированных промзонах на окраинах городов.

Но постепенное расширение населенных пунктов привело к заполнению таких районов жилой застройкой.

Со временем индустриальные зоны оказывались практически в центральной части городов.

Такая ситуация создавала неудобство для всех. Действующие предприятия становились заложниками дорожных заторов, нарушающими их логистику, а жителям приходилось мириться с ужасной экологией.

Впоследствии большая часть промзон превратилась в депрессивные территории из-за остановки производств. Наблюдать уродливые конструкции в самом центре стало обычной практикой жителей и гостей многих российских городов.

Выход из ситуации был найден в проведении реновации промышленных зон. Если переселение жителей из старых жилых домов нередко вызывало возмущения народных масс, то снос заброшенных предприятий ради современных жилых комплексов и деловых центров приветствовали буквально все. Например, в Москве был реализован проект бизнес-центра «Новоспасский двор».

На месте ситценабивной фабрики был построен современный микрорайон. На площади в 100 тыс. кв. метров разместились офисы различных компаний. Пространство оформили в стиле современного лофт-дизайна: красные кирпичные стены, большие внутренние помещения, много стекла, парковочные места.

В Санкт-Петербурге одним из известных подобных проектов стала реновация промзон Петроградской стороны. В результате в историческом центре на месте «убитых» промышленных территорий появились сразу несколько престижных жилых комплексов: «Леонтьевский мыс», «Премьер Палас», «Классика».

Инвестиционных проектов по обновлению промзон в обеих столицах насчитывается уже сотни – это жилые комплексы, бизнес-центры, отели, автосалоны, паркинги, парки, скверы, спортивные площадки.

Источник: https://kvartiry4roomsrealty.tilda.ws/leontievskiymis

«Умный» квартал вместо старого АТП

В Севастополе ситуация мало отличается от общероссийской. Расширение города привело к тому, что значительное количество промышленных предприятий оказалось в околоцентральных районах. Большая часть из них – неработающие, давно превратились в пустыри и заброшенные постапокалиптические объекты.

В условиях того, что поток новых жителей и туристов в Севастополь только увеличивается, город продолжает нуждаться в новом жилье. Нехватка свободных земельных участков привела к тому, что многие строительные компании вынуждены были заниматься нелюбимой в народе точечной застройкой.

Именно реновация промышленных зон может стать выходом из сложившейся ситуации. Современная жилая застройка с возведением социальных объектов и зон отдыха способна решить проблему нехватки жилья и неэффективного использования промышленных территорий.

Пока в Севастополе подобный проект только один – ЖК «Доброгород» от компании «ИнтерСтрой».

Предприятие АТП-14356 на улице Токарева было образовано в 1958 году. В лучшие годы его автопарк насчитывал около пятисот автомобилей, но в 90-е годы, как и многие другие, пришел в упадок.

Огромная территория превратилась фактически в пустырь с полуразрушенными сооружениями и немногочисленным автопарком.

Руководство предприятия приняло решение вынести его инфраструктуру на окраину Севастополя в район строящейся трассы «Таврида», а освободившуюся территорию отдать под инвестиционный проект жилой и социальной застройки.

К выбору партнера руководители АТП подошли основательно, остановившись на одном из лидеров строительной отрасли полуострова – компании «ИнтерСтрой».

Между застройщиком и правительством Севастополя в 2017 году было подписано соглашение о развитии промышленных территорий в районе улицы Токарева.

«На сегодняшний день «ИнтерСтрой» – первая и единственная компания в Севастополе, взявшая на себя инвестиционные обязательства по реновации промышленных территорий и строительству социальных объектов – школы и детского сада.

Кроме того, нами будет построена вся необходимая инженерная инфраструктура и коммуникации, в том числе отдельная котельная для жилого комплекса, а также обустроены зеленая зона и детские площадки, – рассказал генеральный директор компании «ИнтерСтрой» Олег Леухин. – Из-за высокой социальной нагрузки «Доброгород» – не самый рентабельный проект нашей компании, но для нас в приоритете прежде всего комфорт будущих жильцов».

Общая территория, на которой будет проводиться реновация, составляет около 12,5 га.

Застройщик планирует ввести почти 100 тысяч квадратных метров жилья. При этом большую часть обновленной территории будут занимать общественные пространства – дворы, детские и спортивные площадки, зеленые зоны, парковки для автомобилей.

Впервые в Севастополе на базе ЖК «Доброгород» будет реализована концепция «умных» технологий.

В шаговой доступности для местных жителей расположатся детский сад на 220 мест и начальная школа на 240 мест. Социальные объекты застройщик обещает сдать до конца строительства последних этапов жилого комплекса. Возведение первых двух очередей уже вышло на финальную стадию.

Проект пока остается единственным в своем роде на территории Севастополя, но его успешная реализация может запустить в городе тренд, который уже давно действует на «материковой» России.

Реновация неэффективно используемых промышленных территорий и заброшенных зданий в ближайшем будущем может стать единственным вариантом обеспечения города качественным новым жильем и современной инфраструктурой.

Источник: Портал Информер