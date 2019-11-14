В Севастополе испытали в тоннелях двухэтажные пассажирские вагоны

14 ноября 2019     18
В Севастополе испытали в тоннелях двухэтажные пассажирские вагоны

Блогер Георгий Седельников сообщил о том, что двухэтажные пассажирские вагоны испытали в тоннелях под Севастополем.

 

«Вот они, наши двухэтажные красавцы, которые будут возить людей в Москву из Симферополя и обратно. В очередной раз хочется похвастаться нашими новинками, для Крыма это что-то новое и неизведанное. Многие говорили, а как эти двухэтажные вагону пройдут наши туннели перед Севастополем. Ну, все в порядке, прошли без последствий. Ниже фотография сделана перед входом поезда в тоннель», — написал Седельников.

 

 

«Состав двухэтажных вагонов, которые с конца года будут курсировать по маршруту Москва – Симферополь, доехал до Севастополя. Это была тестовая поездка, связанная с оценкой готовности инфраструктуры предприятия. Мероприятие проводилось не для прессы, поэтому о его результатах не сообщили», — отметили в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога».

 

Ранее оператор железнодорожных перевозок в Крым сообщил, что на южный берег запланировано два маршрута. Первый должен отправиться 24 декабря с Казанского вокзала Москвы и через 33 часа прибыть в Симферополь. Второй маршрут стартует 23 декабря в Санкт-Петербурге и за 43 с половиной часа поезд довезёт пассажиров до Севастополя. 

Регулярные рейсы будут выполнять составы дальнего следования под названием «Таврия». Их всего девять: пять будут курсировать между Москвой и Симферополем, четыре —между Санкт-Петербургом и Севастополем.

Начальная стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь — от 3500 рублей. Цена будет формироваться динамически в зависимости от спроса, сезонности и других факторов.

 



Четверг, 14 ноября 2019 г. 317

Источник: Портал Информер

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