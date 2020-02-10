В Севастополе ищут водителя, сбившего мальчика

За минувшую неделю более 10 человек, в том числе один ребенок, получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях, случившихся в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции.

«За прошедшую неделю на дорогах Севастополя зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили различные травмы, в том числе 7-летний ребёнок», – сообщила пресс-служба.

Виновник одного из ДТП скрылся с места происшествия. Ведутся его поиски.

«Водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на мальчика в районе дома №54 по улице Воронина и с места ДТП скрылся», – сообщили в ГАИ.

Правоохранители просят откликнуться свидетелей этого происшествия по телефонам дежурной части в Севастополе: 738-400, 738-401 или группы розыска – 738-428.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили в регионе 563 административных правонарушения.







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 24

Источник: Портал Информер