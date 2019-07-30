В Севастополе ищут нелегальный алкоголь

Сегодня в ходе очередного рейда сотрудниками Главного управления потребительского рынка и лицензирования была выявлена и пресечена несанкционированная продажа алкогольных напитков. Владелец торгового павильона понесет административное наказание. Об этом сообщил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

«В данном НТО выявлена розничная продажа алкоголя. По этой точке в октябре прошлого года уже было заведено административное дело о правонарушении. Предпринимателю, который осуществлял деятельность, было вынесено предупреждение.

Сегодня мы повторно выехали на торговый объект и выясняли, что предприниматель сменился, но нарушения так и не были устранены. Сотрудниками управления произведена опись алкоголя с затребованием необходимых документов. При отсутствии документов продукция будет арестована и дело передано в суд», – цитирует Вадима Кирпичникова пресс-служба правительства Севастополя.

Глава ведомства уточнил, что в соответствии с Федеральным законодательством розничная продажа алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах запрещена.

Нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 20 до 40 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

В текущем году Севастополь занял первую позицию среди всех субъектов РФ по доле легальной розничной продажи алкогольной продукции.

В показателях Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка у Севастополя третья позиция среди всех субъектов РФ и первая позиция среди субъектов ЮФО по количеству протоколов об административных правонарушениях, составленных Главным управлением в отношении хозяйствующих субъектов (77 протоколов).

Город Севастополь на двенадцатой позиции среди всех субъектов РФ и пятой позиции среди субъектов ЮФО по количеству статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по которым Главное управление возбудило дела об административных правонарушениях (4 статьи КоАП РФ).

По результатам 1-го квартала 2019 года Севастополь поднялся на 12 итоговую позицию среди субъектов РФ в сравнении с 1-м кварталом 2018 года (22 итоговая позиция) и в целом с 2018 годом (14 итоговая позиция).





Вторник, 30 июля 2019 г. 1905

Источник: Портал Информер