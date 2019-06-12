В Севастополе ищут пропавшего мужчину

В Севастополе разыскивается 29-летний Сергей Сергеевич Воробьев. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», достоверной информации о его местонахождении нет со 2 апреля 2019 года.
Источник: Портал Информер
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