В Севастополе и Алуште появятся памятники Высоцкому

24 января 2020     17
В Севастополе и Алуште появятся памятники Высоцкому В Севастополе планируют открыть аллею Высоцкого и памятник знаменитому барду. Кроме того, бюст Владимира Семеновича должен появиться в Алуште. Об этом рассказал председатель оргкомитета фестиваля «Высоцкий. Сквозь время. Крым. Севастополь» Валентин Корниенко на пресс-конференции, прошедшей в санатории «Форос».
Валентин Корниенко и Татьяна Клименко

— Это уже седьмой такой фестиваль, — рассказал Валентин Корниенко, — и он впервые пройдет сразу в пяти городах Крыма – от Севастополя до Керчи, в этом году барду исполнилось бы 82 года, а в июле 2020 будет сорок лет, как поэт ушел из жизни.

Кроме того, представитель «Фороса» Татьяна Клименко представили уху, гречневую кашу с потрошками и «мокрый» торт «Наполеон, которые входят в программу кулинарного мастер-класса «Любимые блюда Владимира Высоцкого»


Тимофей Виньковский, Валентин Корниенко и Татьяна Клименко

На пресс-конференции выступил известный артист оригинального жанра Тимофей Винковский (игра на бокалах).


кадр из фильма «Увольнение на берег»

Традиционно фестиваль открывается 25 января у памятника В. Высоцкому в Симферополе. Высоцкий снимался в Севастополе в фильме «Увольнение на берег» в 1962 году.

Новости партнеров


Олег Широков
Источник: Крымские новости

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В «Единой России» не поняли «шутку» губернатора Чувашии
В «Единой России» не поняли «шутку» губернатора Чувашии

В «Единой России» считают моральным уродством поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Об …


Тренер по йоге из Крыма выиграла в лотерею миллион
Тренер по йоге из Крыма выиграла в лотерею миллион

25 января, в России отмечают Татьянин день, известный также как День студента. Представительницам прекрасного пола с этим именем принято дарить …


В севастопольской школе №37 прошёл урок мужества
В севастопольской школе №37 прошёл урок мужества

Ученикам 8-11 классов рассказали о блокаде Ленинграда. Урок мужества в школе №37 организовали Волонтёры Победы совместно с Общероссийским народным фронтом. …


Международный день эскимо маленькие севастопольцы отметили в музее мороженого
Международный день эскимо маленькие севастопольцы отметили в музее мороженого

Попал в СССР из США и стал народным достоянием. Сегодня 100 лет исполняется эскимо. В севастопольском экопарке “Лукоморье” для всех …


Опрос: 14% игроков НХЛ хотели бы выпить пива с Овечкиным
Опрос: 14% игроков НХЛ хотели бы выпить пива с Овечкиным

15:36 Американское издание The Athletic провело анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) относительно того, с кем бы они …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты