В Севастополе и Алуште появятся памятники Высоцкому

В Севастополе планируют открыть аллею Высоцкого и памятник знаменитому барду. Кроме того, бюст Владимира Семеновича должен появиться в Алуште. Об этом рассказал председатель оргкомитета фестиваля «Высоцкий. Сквозь время. Крым. Севастополь» Валентин Корниенко на пресс-конференции, прошедшей в санатории «Форос».Валентин Корниенко и Татьяна Клименко

— Это уже седьмой такой фестиваль, — рассказал Валентин Корниенко, — и он впервые пройдет сразу в пяти городах Крыма – от Севастополя до Керчи, в этом году барду исполнилось бы 82 года, а в июле 2020 будет сорок лет, как поэт ушел из жизни.

Кроме того, представитель «Фороса» Татьяна Клименко представили уху, гречневую кашу с потрошками и «мокрый» торт «Наполеон, которые входят в программу кулинарного мастер-класса «Любимые блюда Владимира Высоцкого»

Тимофей Виньковский, Валентин Корниенко и Татьяна Клименко

На пресс-конференции выступил известный артист оригинального жанра Тимофей Винковский (игра на бокалах).

кадр из фильма «Увольнение на берег»

Традиционно фестиваль открывается 25 января у памятника В. Высоцкому в Симферополе. Высоцкий снимался в Севастополе в фильме «Увольнение на берег» в 1962 году.

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Олег Широков

Источник: Крымские новости