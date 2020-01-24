В Севастополе и Алуште появятся памятники Высоцкому

Валентин Корниенко и Татьяна Клименко
— Это уже седьмой такой фестиваль, — рассказал Валентин Корниенко, — и он впервые пройдет сразу в пяти городах Крыма – от Севастополя до Керчи, в этом году барду исполнилось бы 82 года, а в июле 2020 будет сорок лет, как поэт ушел из жизни.
Кроме того, представитель «Фороса» Татьяна Клименко представили уху, гречневую кашу с потрошками и «мокрый» торт «Наполеон, которые входят в программу кулинарного мастер-класса «Любимые блюда Владимира Высоцкого»
Тимофей Виньковский, Валентин Корниенко и Татьяна Клименко
На пресс-конференции выступил известный артист оригинального жанра Тимофей Винковский (игра на бокалах).
кадр из фильма «Увольнение на берег»
Традиционно фестиваль открывается 25 января у памятника В. Высоцкому в Симферополе. Высоцкий снимался в Севастополе в фильме «Увольнение на берег» в 1962 году.
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Олег Широков
Источник: Крымские новости