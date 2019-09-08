В Севастополе КОИБы здороваются с избирателями (ВИДЕО)

“КОИБы здороваются с севастопольцами, а горожане с КОИБами, поэтому всё нормально. Точное количество проголосовавших назвать не могу. Но где-то около 20% уже сделали свой выбор”, – заявила она.

По словам председателя избирательной комиссии № 93 Надежды Мишиной , у них всё спокойно.

В Севастополе КОИБы здороваются с избирателями (ВИДЕО) Сегодня, 8 сентября, севастопольцы выбирают депутатов Законодательного собрания второго созыва. Журналисты “ИНФОРМЕРа” посетили избирательный участок № 93, чтобы разведать обстановку. …



Путин традиционно приехал на выборы именно на этот участок и проголосовал Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу. Он отдал свой голос на избирательном участке номер 2151 в Российской …



В Севастополе обесточен избирательный участок на ул. Олега Кошевого На улице Олега Кошевого в одном из зданий, где размещён избирательный участок, сегодня днем произошёл пожар. Здание было обесточено, но …



Растет число избирателей, голосующих по дополнительным спискам 1620 человек проголосовали в Севастополе по дополнительным спискам, это данные на 12 часов. И к вечеру цифра еще поменяется. Это …

