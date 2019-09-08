В Севастополе КОИБы здороваются с избирателями (ВИДЕО)

Сегодня, 8 сентября, севастопольцы выбирают депутатов Законодательного собрания второго созыва. Журналисты “ИНФОРМЕРа” посетили избирательный участок № 93, чтобы разведать обстановку.
По словам председателя избирательной комиссии № 93 Надежды Мишиной, у них всё спокойно.
“КОИБы здороваются с севастопольцами, а горожане с КОИБами, поэтому всё нормально. Точное количество проголосовавших назвать не могу. Но где-то около 20% уже сделали свой выбор”, – заявила она.
Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 93
Источник: Портал Информер