В Севастополе ликвидирован цех по производству подпольных документов

20 8 июля 2019

Сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность уроженца г. Свердловска (Екатеринбурга), который организовал на территории Севастополя подпольный цех по производству поддельных документов с дальнейшей их реализацией.

Установлено, что 36-летний местный житель с 2016 года вел незаконную деятельность по изготовлению официальных документов различных органов и ведомств России, стран СНГ, а также СССР.

На одном из запрещенных сайтов в интернете он закупал всевозможные бланки и в специально оборудованном помещении печатал документы с использованием собственноручно изготовленных штампов и печатей.