В Севастополе ликвидирован цех по производству подпольных документов
8 июля 2019 20
Сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность уроженца г. Свердловска (Екатеринбурга), который организовал на территории Севастополя подпольный цех по производству поддельных документов с дальнейшей их реализацией.
Установлено, что 36-летний местный житель с 2016 года вел незаконную деятельность по изготовлению официальных документов различных органов и ведомств России, стран СНГ, а также СССР.
На одном из запрещенных сайтов в интернете он закупал всевозможные бланки и в специально оборудованном помещении печатал документы с использованием собственноручно изготовленных штампов и печатей.
Органами дознания УМВД России по Севастополю возбуждено уголовное деле по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».