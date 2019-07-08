В Севастополе ликвидирован цех по производству подпольных документов

8 июля 2019     20
В Севастополе ликвидирован цех по производству подпольных документов

Сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность уроженца г. Свердловска (Екатеринбурга), который организовал на территории Севастополя подпольный цех по производству поддельных документов с дальнейшей их реализацией.

Установлено, что 36-летний местный житель с 2016 года вел незаконную деятельность по изготовлению официальных документов различных органов и ведомств России, стран СНГ, а также СССР.

На одном из запрещенных сайтов в интернете он закупал всевозможные бланки и в специально оборудованном помещении печатал документы с использованием собственноручно изготовленных штампов и печатей. 

Сбыт поддельных документов гражданин осуществлял по всей России с использованием мер конспирации: отправлял документы по почте, получая оплату на подставные аккаунты электронных кошельков или банковские карты.

Органами дознания УМВД России по Севастополю возбуждено уголовное деле по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Источник: Портал Информер

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Источник: Портал Информер


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