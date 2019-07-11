В Севастополе ловили пьяниц за рулём

Сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель» и «Бахус».

Мероприятия проводились с целью предупреждения ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения и пресечения правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

За время проведения профилактических рейдов сотрудники ГИБДД выявили четырёх водителей, находящихся в состоянии опьянения.

В отношении нарушителей были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ и части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, санкции которых предусматривают штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, согласно статьи 12.8 КоАП Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, регламентировано статьей 12.26 КоАП. За повторное нарушение водителю будет грозить уголовная ответственность.

Госавтоинспекция Севастополя обращается ко всем жителям города, если Вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по г. Севастополю по телефонам: 8(8692) 73-84-01 или 102.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция призывает: не подвергайте свою жизнь опасности и жизни других участников дорожного движения.