В Севастополе маленькая девочка попала в ДТП

Днем 29 ноября в Инкермане 48-летний водитель мопеда совершил наезд на школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия девочка с ушибами поступила в приёмный покой детской городской больницы.

Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении пункта 14.1 Правил дорожного движения, который требует в зоне видимости пешеходного перехода снижать скорость и пропускать движущихся по нему пешеходов.

Водители, управляя транспортным средством, должны быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам и быть готовыми к неожиданному выходу пешеходов на проезжую часть.

ГИБДД призывает и взрослых, и детей в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости: дождь, туман, снег, использовать свестовозвращающие аксессуары или носить одежду со стационарными яркими вставками.

Госавтоинспекция призывает родителей ежедневно напоминать детям о соблюдении правил дорожного движения, внимательности и осторожности, а также контролировать поведение несовершеннолетних вне дома.







Пятница, 29 ноября 2019 г. 130

Источник: Портал Информер