В Севастополе Мединский и Михалков открыли на месте будущего монумента закладной камень

20 сентября 2019     11
В Севастополе Мединский и Михалков открыли на месте будущего монумента закладной камень

Сегодня в Севастополе состоялась торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего монумента, посвященного окончанию Гражданской войны в России 1917-1922 годов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В мероприятии приняли участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Союза кинематографистов России, председатель Российского фонда культуры Никита Михалков, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Валерий Куликов, представители Черноморского флота, ветераны.

Никита Михалков в своем выступлении особо подчеркнул важность формирования национального духа и глубокого изучения истории своей страны, с тем, чтобы не допустить катастрофы в будущем.

«Война Отечественная сплотила обе стороны, воевавшие в гражданскую войну. Война против внешнего врага. Мы забываем о том, что такое хаос, безвластие, безответственность в такой огромной ядерной стране. Мы сегодня видим, как изнутри и снаружи пытаются расколоть – допустить ошибки и со стороны власти, и со стороны общества.Самое главное, — это понимать, что любая искра, которая разожжет внутри страны непонимание, приведет к всемирной катастрофе. Этот камень, который сегодня закладываем, должен стать краевым. Я понимаю, что к этому событию у всех  будет разное отношение, но мы не можем позволить себе ошибки в оценке того, что происходило сто лет назад», – сказал  Никита Михалков.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский отметил, что главная идеологическая предпосылка установки нового памятника в Севастополе  – это тезис не о «примирении» и «единстве» враждующих сторон, а необходимость сохранения памяти  об трагических страницах  отечественной истории.

«Я думаю, что создание этого памятника сегодня особо актуально. Ведь монумент не только о том, что было сто лет назад, но и о том, что может произойти сегодня. Именно об этом предупреждают и вопиют наши прадеды из могил, и с небес, дабы никогда мы не повторили их ошибок. Дабы мы никогда не преступили закон и порядок в нашей стране. Именно об этом нам должны напоминать даты, именно об этом должен напоминать данный монумент. Самое ужасное, что все участники гражданской войны хотят быстрых перемен, но стоит напомнить, что ни в одной гражданской войне не бывает стороны победителя. Всегда все проигравшие — либо мертвые, либо проигравшие», – подчеркнул Владимир Мединский.

Напомним, что идея создания подобного памятника на мысе Хрустальный в Севастополе активно обсуждалась еще в 2017 году. Проект по созданию монумента реализует Российское военно-историческое общество по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.  Варианты названия памятника будут обсуждаться со специалистами и  общественностью.

«Очевидна одна истина – тот, кто плохо учит историю, обречен повторять ее ошибки. На месте установки памятника возникнет новое общественное пространство  без заборов и строек, куда можно будет прийти и подумать об истории, о тех событиях, которые 100 лет назад происходили в нашей стране, и в нашем городе. Последние две недели я очень много разговаривал с севастопольцами – с разными людьми — по поводу события, свидетелями которого мы сегодня являемся. И, конечно, есть разные оценки и мнения. Я хочу поблагодарить каждого, кто сегодня услышал и понял, кто выбрал единение, мир и развитие любимого города-героя», – обратился к присутствующим Михаил Развожаев.

 

Источник: Портал Информер

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