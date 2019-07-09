В Севастополе могут появиться зерновой хаб и центр рыбопереработки

В рамках формирования Национальной программы социально-экономического развития Севастополя директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков выступил с предложением создать в регионе зерновой хаб на базе предприятия, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации, а также центр рыбопереработки.

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«В текущем году совместно с Объединенной судостроительной корпорацией принято решение о реализации проекта зернового хаба в Севастополе. При этом, у Севастополя есть и мощности по перевалке зерна, а также природные конкурентные преимущества перед портами Краснодарского края: незамерзающая бухта и отсутствие сильных ветров», – сказал Чумаков.

Кроме того, севастопольский зерновой терминал оборудован всей необходимой инфраструктурой, а также обладает удобными логистическими связями.

По прогнозу департамента сельского хозяйства, запуск зернового хаба позволит увеличить перевалку зерна с 210 тыс. тонн по итогам прошлого года до 1 млн тонн в краткосрочной перспективе и до 10 млн тонн в долгосрочной перспективе.

«Логично, что после того, как доки, расположенные на Северной стороне, вошли в состав Объединенной судостроительной корпорации, незагруженный непрофильный актив, а именно зерновой терминал, необходимо вовлекать в оборот», – отметил губернатор Дмитрий Овсянников.

Еще одно предложение департамента сельского хозяйства – создание мощного центра переработки, который позволит увеличить добавочную стоимость на продукцию рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли, а также создать дополнительные рабочие места.

Кроме того, и.о. вице-губернатора Мария Литовко выступила с предложением проработать возможность расширения рыбодобывающей отрасли Севастополя, с тем, чтобы охватить весь Азово-Черноморский бассейн.