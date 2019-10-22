В Севастополе модернизируют кинотеатр «Россия»

Капремонт крупнейшего севастопольского кинотеатра начался весной этого года. Модернизацию объекта культуры сегодня проверили вице-губернатор Ольга Тимофеева и начальник Главного управления культуры Николай Краснолицкий.

«Кинотеатр «Россия» грандиозен. Общая площадь составляет две тысячи квадратных метров. После ремонта здесь появится два новых камерных зала на 30 и 50 мест. У города большие планы по трансформации этого места для культуры и городских мероприятий в целом», – рассказала Ольга Тимофеева.

После капитального ремонта во всех залах будет установлено современное оборудование, в том числе новые экраны, лазерные проекторы, новая звуковая система, а также системы вентиляции воздуха.

«В кинотеатре «Россия» мы хотим сделать «Дом Кино». Здесь также создано пространство для проведения пресс-конференций и творческих встреч. По проекту на втором этаже, где раньше была просто открытая площадка – теперь будет буфет, главное фойе будет использоваться для демонстрации документальных фильмов. Мы планируем использовать каждый метр площади и рассчитываем, что в будущем – это будет площадка для проведения ежегодных фестивалей», –резюмировал Николай Краснолицкий.

Источник: Портал Информер