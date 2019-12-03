В Севастополе «Морской банк» оштрафовали на солидную сумму

АО «Севастопольский Морской банк» и председателя правления банка оштрафовали на 120 тысяч рублей за незаконное трудоустройство бывшего государственного служащего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в АО «Севастопольский Морской банк» прокуратура Нахимовского района установила, что в сентябре этого года на работу в учреждение устроился бывший федеральный государственный служащий.

Однако уведомление прежнему работодателю о его трудоустройстве не было направлено установленные сроки.

«По результатам проверки прокуратура района в отношении юридического лица — АО «Севастопольский Морской банк» и председателя правления возбудила 2 дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего)», — сообщили в пресс-службе.

Решением Нахимовского райсуда АО «Севастопольский Морской банк» и председателя правления признаны виновными и привлёчены к административной ответственности.







Вторник, 3 декабря 2019 г. 1286

Источник: Портал Информер