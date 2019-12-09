В Севастополе мошенники действуют под видом сотрудников службы безопасности банка

9 декабря 2019     13
В Севастополе мошенники действуют под видом сотрудников службы безопасности банка

В современной жизни использование банковских карт считается наиболее удобным для хранения денежных средств и проведения всевозможных расчётных операций. Однако наряду с удобствами, которые дают владельцам возможности банковских карт, граждане нередко становятся объектами преступных посягательств для дистанционных мошенников.

Недавно в ОМВД России по Ленинскому району обратилась жительница проспекта Генерала Острякова.

Женщина сообщила, что в вечернее время ей позвонил неизвестный и под предлогом защиты банковской карты от несанкционированного доступа завладел ее денежными средствами на сумму 150 тысяч рублей.

В настоящее время полицией принимаются все необходимые меры к розыску злоумышленника.

Чтобы не стать жертвой таких мошенников необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Если вам звонят незнакомые, которые представляются работниками банка или службы безопасности финансовых учреждений либо сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о попытке хищения денег с вашей карточки, требуя при этом сообщить им пароль, ни в коем случае не разглашайте им данной информации.

Обратите внимание, что злоумышленники могут позвонить не только с незнакомого номера, но и под видом абонента, который записан в вашем телефоне как обслуживающий банк.

Если под подобным предлогом вас просят набрать на мобильном телефоне или банкомате определенную комбинацию, то этого также не следует делать, поскольку в данном случае вы можете неосознанно перечислить мошенникам свои сбережения либо передать им сведения, с помощью которых они впоследствии совершат хищение ваших денег.

При поступлении указанных звонков рекомендуем незамедлительно перезвонить в банк по номеру горячей линии и убедиться, что с вашим счетом все в порядке.

Помните, что при проявлении бдительности и осторожности мошенникам не удастся вас обмануть.

Если же вы пострадали от преступления, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший районный отдел Министерства внутренних дел РФ или по телефону 102.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
(по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)



Понедельник, 9 декабря 2019 г. 38

Источник: Портал Информер

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