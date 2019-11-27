В Севастополе мошенники охотятся на доверчивых граждан

Жертвой мошенников может стать каждый, поэтому нужно трижды подумать, прежде чем отдавать свои кровные чужим людям.
Полиция Севастополя предупреждает граждан опасаться мошенников, которые пользуются услугами интернет-магазинов и социальных сетей.
«В последнее время одним из наиболее распространённых способов подобных противоправных действий является предложение приобрести товар с предоплатой. На популярных сайтах «купли-продажи» злоумышленники находят объявление о продаже какой-либо вещи, звонят продавцу и, обещая приобрести товар, предлагают внести определённую сумму в качестве предоплаты, так как находятся за городом, в командировке и т.п.
Далее псевдопокупатель отвлекает продолжительной беседой и, под предлогом отправления средств, просит продавца подойти к банкомату и произвести определённые манипуляции. Введённый в заблуждение потерпевший, не осознавая этого, предоставляет доступ к своему банковскому счёту и в конечном итоге лишается денежных средств.
Такие же уловки, связанные с неосознанным перечислением денежных средств посредством банкоматов, якобы под видом получения предоплаты, злоумышленники применяют и к лицам, предлагающим сдать жилье по объявлению.
Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, полиция рекомендует соблюдать соответствующие меры предосторожности. При поступлении звонков от предполагаемых покупателей следует сохранять бдительность и воздержаться от разглашения секретных данных банковской карты или необдуманных действий по перечислению денег через банкоматы», – сообщается на сайте УМВД России по городу Севастополю.
Кроме того, мошенники охотятся на граждан, которые доверяют социальным службам и без сомнения пускают их домой.
Сотрудники полиции разыскивают мошенниц, которые представляются работниками социальной службы, под разными предлогами вытягивают деньги у пенсионеров.
Известно о пострадавшей жительнице Севастополя, которая передала около 40 тысяч рублей неизвестным женщинам, воспользовавшимися её доверчивостью.
Если же вы пострадали от преступных посягательств, необходимо незамедлительно сообщить об этом в ближайший районный отдел Министерства внутренних дел РФ или по телефону 102.
Среда, 27 ноября 2019 г. 69
Источник: Портал Информер