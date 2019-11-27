В Севастополе мошенники продавали чужие участки

27 ноября 2019     17
В Севастополе мошенники продавали чужие участки

Прокуратура Севастополя инициирует возбуждение уголовного дела по факту мошенничества.

Надзорное ведомство Гагаринского района провело проверку по обращению гражданина и выявило нарушения в действиях группы лиц, которые занимаются реализацией земельных участков на территории города.

«Двое граждан продали земельный участок со строением, находящийся в районе ТСН «Гидротехник». При этом граждане ввели в заблуждение покупателя, убедив, что земельный участок со строением находится в границах ТСН «Гидротехник». 

В последующем стало известно, что часть указанного земельного участка и строение находятся на землях города и самовольно заняты, в связи с чем, по информации департамента городского хозяйства Севастополя, подлежат сносу», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

В главное следственного управление Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю направлены соответствующие материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход рассмотрения материалов проверки находится на контроле прокуратуры района.



Среда, 27 ноября 2019 г. 80

Источник: Портал Информер

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