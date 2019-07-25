В Севастополе мошенники продают фальшивые пригласительные на День ВМФ

Пригласительные билеты на День ВМФ выдаются Черноморским флотом бесплатно по поступившим заявкам учреждений, организаций и трудовых коллективов. Продажа пригласительных билетов не осуществляется. Объявления о продаже билетов носят все признаки мошеннических действий.

Покупка таких билетов не дает гарантий прохода на центральную, гостевую или VIP-трибуну.

Кроме того, обращаем ваше внимание, что на период проведения парада кораблей и вечернего артиллерийского салюта запрещен выход в Севастопольскую бухту всем плавсредствам, включая маломерные суда.