В Севастополе мужчина погиб, упав в колодец

Спасатели извлекли из колодца, расположенного на одном из заброшенных участков мыса Фиолент под Севастополем, тело упавшего туда мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Центра гражданской защиты Севастополя.

«Вначале была проведена откачка воды, и после осушения колодца, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины и передали его сотрудникам полиции», – сообщили в центре.

Происшествие произошло в районе Георгиевского монастыря. На одном из заброшенных участков садового товарищества «Первомайское» в колодец упали двое мужчин, одному из них удалось выбраться, а второй остался внутри.

Выбравшийся из колодца мужчина сообщил о происшествии полицейским только на следующий день.

В центре отметили, что работы проводились в опасных условиях – свод колодца подпирали ветхие металлические элементы, которые проржавели, в итоге внутрь обвалились плиты. При этом десятиметровый колодец был заполнен водой на три метра.







Понедельник, 2 декабря 2019 г. 512

Источник: Портал Информер