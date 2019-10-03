В Севастополе мужчина с ножом гонялся за подростками

В Севастополе сотрудники Росгвардии обезвредили горожанина, который, будучи вооруженным ножом, бегал за тремя подростками.

Данная информация появилась на сайте ведомства. Выяснилось, что мальчишки играли во дворе футбол, что стало раздражать 40-летнего местного жителя. Он схватил нож и попытался напасть на подростков. Испуганные ребята спрятались в здании школы, а сторож учебного заведения нажала на кнопку экстренного вызова правоохранителей.Когда на место инцидента приехали сотрудники Росгвардии, мужчина со следами крови на лице и руках начал выкрикивать в их адрес ругательства и не отреагировал на требование бросить оружие. Но полицейским удалось обезвредить и задержать нападавшего.





Четверг, 3 октября 2019 г. 204

Источник: Портал Информер