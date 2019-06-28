В Севастополе наблюдается дефицит учителей математики

28 июня 2019     19
В Севастополе наблюдается дефицит учителей математики

Количество учителей математики в Севастопольских школах примерно в два раза меньше, чем необходимо. Об этом СМИ рассказали в департаменте образования.

«Количество школьников в Севастополе выросло на 11 тысяч человек. Количество преподавателей не увеличилось. Все учителя математики в школах работают на 1,7-2 ставки. Физически не хватает педагогов», – заявила начальник управления образования департамента образования Елена Богомолова.

О дефиците преподавателей математики в школах департамент образования заявлял ещё в апреле 2018 года.

В июне 2018 года СевГУ заявил о подписании соглашения с департаментом на переподготовку школьных учителей по отдельным специализациям. Всего было выделено 10 бюджетных мест на год.

Источник: Портал Информер

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