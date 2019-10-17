В Севастополе назвали имена лучших студентов года

В Севастополе прошел региональный этап российской национальной премии «Студент года – 2019». Торжественное награждение победителей состоялось в Севастопольском центре культуры и искусств.

Организатором премии уже пятый год выступает управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, а также севастопольская региональная организация «Российский Союз Молодежи».

В конкурсе приняли участие 29 студентов, представляющие четыре вуза Севастополя: филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Севастопольский Государственный университет, Институт экономики и права филиала Академии труда и социальных отношений в городе Севастополе, Севастопольского филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

В церемонии награждения победителей приняли участие заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Марина Слонченко и ректора ВУЗов города.

«Вы проявили активность, творчество, интеллект. Вы прошли большое количество испытаний, старались и доказали, что достойны стать лучшими из лучших. «Студент года» является примером эффективной системы социального лифта и поддержки активной и талантливой молодежи. Хочу пожелать вам удачи и победы в конкурсе», – сказала Марина Слонченко.

Победители регионального этапа определены в семи номинациях, среди которых «Председатель студенческого совета года», «Общественник года», «Староста года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года» и «Спортсмен года».

Лучшим студентом Севастополя признан второкурсник магистратуры Политехнического института Севастопольского государственного университета Роман Дзюбаба.

Лучшие севастопольские студенты представят свои учебные заведения на финальных испытаниях в числе 600 лучших студентов страны. Финал премии пройдет с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства в рамках проекта «Социальные лифты для каждого» платформы «Россия – страна возможностей».







Четверг, 17 октября 2019 г. 449

Источник: Портал Информер