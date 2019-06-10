В Севастополе назван лучший проект концепции развития парка «Учкуевка»

10 июня 2019     11
В Севастополе назван лучший проект концепции развития парка «Учкуевка»

Победителем конкурса на лучшую концепцию архитектурно-градостроительного развития рекреационной территории, прилегающей к территории парка «Учкуевка» со стороны береговой линии Черного моря, стал проект ООО «Центр развития пляжа Учкуевка».

На втором месте работы Елены Белоус и Елены Василькевич, на третьем – ИП «Алексей Васильковский».

Победители конкурса концепций получат денежное поощрение от 25 до 75 тысяч рублей.

Выставка проектов, авторам которых по итогам конкурса присуждены премии, пройдет в период с 7 по 21 июня в холле здания по адресу: ул. Леваневского, 24, вход свободный.

Главными критериями в оценке конкурсных работ было соответствие проекта конкурсной документации, а также наработки авторов по созданию уникального и запоминающегося градостроительного и архитектурного образа любимого места отдыха горожан, с учетом потребностей севастопольцев.

Напомним, в начале апреля правительство Севастополя приняло постановление о выделении средств на проведение конкурса, который позволит выявить лучшие градостроительные, архитектурные решения планировки и застройки данной территории, а также создать благоприятные условия для отдыха жителей и гостей Севастополя посредством благоустройства одной из ключевых доминант общественного пространства города.

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Источник: Портал Информер

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