В Севастополе назначен новый глава управления природных ресурсов и экологии

Главой управления природных ресурсов и экологии Севастополя назначена Юлия Гаврилова. До этого она занимала в управлении должность начальника управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности.

Приказ о назначении Юлии Гавриловой исполняющий обязанности начальника Севприроднадзора был подписан врио губернатора Михаилом Развожаевым 25 ноября.

Юлия Гаврилова окончила Симферопольский государственный университет по специальности «Биология. Экология и охрана природы» в 1999 году. В управления охраны окружающей природной среды (с 2014 года — Севприроднадзоре) работает с 2001 года.







Четверг, 28 ноября 2019 г. 16

Источник: Портал Информер