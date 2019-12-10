В Севастополе началась выдача новогодних подарков детям-льготникам

10 декабря 2019     17
В Севастополе началась выдача новогодних подарков детям-льготникам

С 10 декабря в районных управлениях труда и социальной защиты населения началась выдача новогодних подарков детям льготных категорий. Об этом сообщила начальник управления социального обслуживания департамента труда и соцзащиты населения Жанна Финогенова.

На закупку новогодних подарков бюджетом города выделено 1 млн 890 тыс рублей.

«В рамках госпрограммы мы ежегодно закупаем новогодние сладкие подарки для детей-льготников. В этом году закуплено 13 тысяч 386 подарков. Вес подарка, как и в прошлом году, составил 700 гр. С 10 декабря через районные управления труда и соцзащиты началась их выдача. Получить подарок можно будет до конца января», — отметила Жанна Финогенова.

Она напомнила, что право на получение новогодних подарков имеют дети в возрасте до 14 лет включительно, проживающие на территории Севастополя.

Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети, пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ребята, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей, а также сироты и дети, лишенные родительского попечения.

По словам Жанны Финогеновой, в результате экономии, образовавшейся в результате конкурса, была произведена закупка новогодних подарков для детей — жертв вооруженных и межнациональных конфликтов.

«Мы дополнительно закупили еще тысячу новогодних подарков для детей, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей. На сегодняшний день подарки уже доставлены в пункты назначения в качестве благотворительной помощи для дальнейшей раздачи ребятам», — сказала она.

Для получения новогоднего подарка одному из родителей или законному представителю необходимо прийти в районное управление соцзащиты по месту проживания и предоставить минимальный пакет документов: заявление, свидетельство о рождении ребенка и льготное удостоверение.



Вторник, 10 декабря 2019 г. 2025

Источник: Портал Информер

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