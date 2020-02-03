В Севастополе началась подготовка к купальному сезону

3 февраля 2020     17
В Севастополе началась подготовка к купальному сезону

3 февраля врио директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов провел совещание с ответственными структурами по подготовке пляжей к купальному сезону.

В нём приняли участие представители департамента городского хозяйства, департамента общественной безопасности, главного управления потребительского рынка и лицензирования, Севприроднадзора, МЧС, ГИМС, Роспотребднадзора, муниципальных округов, операторов пляжей.

На совещании были обсуждены проблемные вопросы, операторам пляжей поставлены задачи.

«Купальный сезон в городе стартует 1 июня. К этому времени пляжи должны быть приведены в надлежащее санитарное состояние и благоустроены. Операторы пляжей должны обеспечить соответствующее условиям контракта количество раздевалок, урн, туалетов, душевых кабин. Пляжи должны быть доступны для маломобильных групп населения.

НТО на пляжах должны быть размещены согласно утвержденной схеме, соответствовать установленному архетипу, прилегающая к НТО территория должна содержаться их собственниками в надлежащем санитарном состоянии. В установленные сроки все операторы пляжей должны провести лабораторные исследования на соответствие морской воды акватории пляжей санитарно-эпидемическим требованиям», – сказал Евгений Горлов.

По итогам совещания принято решение проработать нормативное закрепление порядка размещения на пляжах маломерных судов и пунктов проката водного оборудования.

Также принято решение на регулярной основе проводить совещания по подготовке к купальному сезону, организовывать выездные контрольные мероприятия на пляжи межведомственной комиссией.



Понедельник, 3 февраля 2020 г. 496

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Мурманской области четырёх человек обследуют на коронавирус
В Мурманской области четырёх человек обследуют на коронавирус

18:48 В Мурманской области за последние дни госпитализировали одного местного жителя и трёх граждан Китая для исключения факта заражения коронавирусной …


Оказавшихся в России иностранцев с коронавирусом отправят на лечение
Оказавшихся в России иностранцев с коронавирусом отправят на лечение

Все зараженные коронавирусом иностранцы в России будут принудительно помещены на лечение до полного выздоровления. Об этом в понедельник, 3 февраля, …


Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает адвокат одного …


В Севастополе началась подготовка к купальному сезону
В Севастополе началась подготовка к купальному сезону

3 февраля врио директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов провел совещание с ответственными структурами по подготовке пляжей к купальному сезону. …


На Крым надвигается циклон
На Крым надвигается циклон

С 5 февраля на Крымском полуострове ожидается сильное ухудшение погоды.  По сообщению Главного Управления МЧС по Республике Крым, сильные осадки …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты