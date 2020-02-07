В Севастополе начали бороться с гололедом

Вечером 6 февраля спецтехника «Севастопольского автодора» выехала на борьбу с гололёдом. За ночь израсходовано 20 тонн посыпочного материала.

«В работах по предотвращению образования наледи и гололёда было задействовано 10 единиц специальной дорожной техники с установками для распределения противогололедного материала, которые вышли на патрулирование в 18.00», – сообщила пресс-служба.

Особое внимание было уделено улицам Генерала Жидилова, Генерала Мельника, Багрия, Ялтинскому кольцу, магистралям Ялта – Севастополь, Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, Севастополь – Инкерман, селам Верхнесадовое, Терновка, Штурмовое и посёлку Сахарная головка.

Сегодня на улицах работали 12 автомобилей «Севавтодора».







Пятница, 7 февраля 2020 г. 400

Источник: Портал Информер