В Севастополе начали бороться с гололедом

7 февраля 2020     15
В Севастополе начали бороться с гололедом

Вечером 6 февраля спецтехника «Севастопольского автодора» выехала на борьбу с гололёдом. За ночь израсходовано 20 тонн посыпочного материала.
«В работах по предотвращению образования наледи и гололёда было задействовано 10 единиц специальной дорожной техники с установками для распределения противогололедного материала, которые вышли на патрулирование в 18.00», – сообщила пресс-служба.

Особое внимание было уделено улицам Генерала Жидилова, Генерала Мельника, Багрия, Ялтинскому кольцу, магистралям Ялта – Севастополь, Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, Севастополь – Инкерман, селам Верхнесадовое, Терновка, Штурмовое и посёлку Сахарная головка.
Сегодня на улицах работали 12 автомобилей «Севавтодора».



Пятница, 7 февраля 2020 г. 400

Источник: Портал Информер

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