В Севастополе начали принимать заявки на конкурс молодежных проектов

14 ноября 2019     22
В Севастополе начали принимать заявки на конкурс молодежных проектов

В этом году молодежь Севастополя в возрасте от 18 до 30 лет может получить 50, 100, 150 и 200 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

Общий фонд конкурса составляет 2 млн 100 тыс. рублей.

Конкурс представлен в следующих номинациях:

– «добровольчество»;

– «предпринимательство, работающая молодежь и профессиональная траектория»;

– «патриотическое воспитание»;

– «здоровый образ жизни и спорт»;

– «творчество»;

– «молодежное самоуправление»;

– «молодежные медиа»;

– «молодые семьи, молодежь, нуждающиеся в особой защите государства»;

– «международное и межрегиональное сотрудничество»;

– «наука и образование».

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо с 26 ноября до 3 декабря принести в Управление по делам молодежи и спорта следующие документы:

1) заявка на участие в Конкурсе молодежных проектов;

2) описание проекта;

3) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;

4) справка, содержащая данные расчетного счета для перечисления выплаты и подтверждающая регистрацию счета на имя претендента;

5) документ, подтверждающий постоянное или временное проживание на территории города Севастополя;

6) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);

7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

8) конверт формата А4.

По желанию могут быть представлены дополнительные материалы (рекомендательные, гарантийные письма организаций, дипломы, буклеты и др.).

Кроме того, участнику конкурса необходимо подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/).

В декабре пройдут очные этапы конкурса, на которых участникам необходимо будет презентовать свой проект. Конкретная дата очного этапа сообщается каждому участнику дополнительно в телефонном режиме.

Источник: Портал Информер

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