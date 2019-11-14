В Севастополе начали принимать заявки на конкурс молодежных проектов

В этом году молодежь Севастополя в возрасте от 18 до 30 лет может получить 50, 100, 150 и 200 тысяч рублей на реализацию своей идеи.
Общий фонд конкурса составляет 2 млн 100 тыс. рублей.
Конкурс представлен в следующих номинациях:
– «добровольчество»;
– «предпринимательство, работающая молодежь и профессиональная траектория»;
– «патриотическое воспитание»;
– «здоровый образ жизни и спорт»;
– «творчество»;
– «молодежное самоуправление»;
– «молодежные медиа»;
– «молодые семьи, молодежь, нуждающиеся в особой защите государства»;
– «международное и межрегиональное сотрудничество»;
– «наука и образование».
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо с 26 ноября до 3 декабря принести в Управление по делам молодежи и спорта следующие документы:
1) заявка на участие в Конкурсе молодежных проектов;
2) описание проекта;
3) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
4) справка, содержащая данные расчетного счета для перечисления выплаты и подтверждающая регистрацию счета на имя претендента;
5) документ, подтверждающий постоянное или временное проживание на территории города Севастополя;
6) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
8) конверт формата А4.
По желанию могут быть представлены дополнительные материалы (рекомендательные, гарантийные письма организаций, дипломы, буклеты и др.).
Кроме того, участнику конкурса необходимо подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/).
В декабре пройдут очные этапы конкурса, на которых участникам необходимо будет презентовать свой проект. Конкретная дата очного этапа сообщается каждому участнику дополнительно в телефонном режиме.
Источник: Портал Информер