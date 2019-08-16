В Севастополе начался прием заявлений на денежные компенсации к новому учебному году

С 15 августа в районных управлениях труда и социальной защиты населения начался прием заявлений на денежную компенсацию за школьную форму и единовременную денежную помощь к новому учебному году. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя.

«Сегодня мы начали принимать заявления от многодетных семей на компенсацию за школьную форму, а также от многодетных и малоимущих на выплату к новому учебному году. Всего такие виды соцподдержки в этом году получат более 5 тысяч детей», — сказала заместитель начальника управления социального обеспечения Евгения Пытько.

По её словам, размер компенсации за приобретение школьной формы зависит от затраченной суммы средств, но не может превышать 3500 рублей на каждого ребенка, посещающего общеобразовательное учреждение.

Размер же единовременной денежной помощи к 1 сентября в этом году составил 1361 руб.

Компенсация за школьную форму выплачивается только на детей из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже или равен двум прожиточным минимумам для основных социально-демографических групп населения, а право на единовременную денежную помощь к новому учебному помимо многодетных, имеют и малообеспеченные семьи с доходом равным или ниже полуторакратной величине прожиточного минимума.

В департаменте труда и соцзащиты населения напомнили, что прием документов на «школьные выплаты» продлится до 1 ноября 2019.





Пятница, 16 августа 2019 г. 475

Источник: Портал Информер