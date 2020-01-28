В Севастополе начался процесс переработки новогодних елок

28 января 2020     18
В Севастополе начался процесс переработки новогодних елок

Департаментом городского хозяйства сформированы бригады по сбору и утилизации новогодних елок.

Собранные деревья будут использованы в качестве натурального удобрения.«К реализации проекта мы приступили после новогодних праздников. Ежедневно по городу курсировали мобильные бригады, которые собирали елки, оставленные у контейнерных площадок. На сегодняшний день на переработку мы уже приняли порядка 25 грузовых машин с елками.

 

Все собранные ели мы отправляем на полигон для дальнейшей переработки дробильными машинами. Специалисты проверяют, подойдет ли данное дерево для повторного использования в качестве природного удобрения и подсыпки. Переработанный материал будет использован для подсыпки и удобрения растений в парках», – рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он также отметил, что данный способ переработки использованных хвойных деревьев в Севастополе применяется впервые. Раньше производилась утилизация и захоронение елок, а сейчас опилки будут использованы в качестве природного удобрения.



Вторник, 28 января 2020 г. 145

Источник: Портал Информер

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