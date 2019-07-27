В Севастополе начато благоустройство еще двух скверов

Капитальный ремонт скверов начат по ул. Маринеско в районе домов № 4-6 в Гагаринском районе и по ул. Солнечной в Балаклавском районе в районе дома № 15.

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», и будут завешены к 30 ноября текущего года. Об этом в ходе осмотра строительных площадок реконструируемой территории рассказал начальник отдела контроля и капитального строительства ГБУ «Парки и скверы» Сергей Волков.

В результате проведенного в прошлом году рейтингового голосования по выбору общественных пространств, данные скверы были выбраны жителями как первоочередные к благоустройству в текущем году.

«При обсуждении проекта благоустройства территории в районе ул. Маринеско, жители предложили увеличить площадь сквера в два раза. По результатам обсуждения было принято решение и утвержден проект с учетом пожелания жителей. Первая очередь начатых сегодня работ в двух скверах уже завершится к 1 сентября. Сдача объектов запланирована на 30 ноября. На объектах запланировано замена бордюрного камня и мощения тротуарной плитки, установка новой парковой мебели (урн и лавочек), установка спортивной площадки, устройство осветительных столбов и устойчивого газона, восполнение зеленых насаждений», – сообщил Сергей Волков.

Данные скверы выбраны жителями как первоочередные к благоустройству в текущем году в результате проведенного в прошлом году рейтингового голосования по выбору общественных пространств. Результаты рейтингового голосования утверждены на заседании межведомственной рабочей группы.





Суббота, 27 июля 2019 г. 2

Источник: Портал Информер