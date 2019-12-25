В Севастополе начинается экологическая акция «Вам пакет? Спасибо, нет!»

Пока в Севастополе не работает госпрограмма по улучшению экологии в городе, нет пунктов раздельного сбора бытовых отходов, а в магазинах в день вместе с покупателями уходят тонны целлофановых пакетов, говорить о чистоте окружающей среды бессмысленно. Ибо в среднем каждый пластиковый пакет используется человеком 10-15 минут, а после, выброшенный за ненадобностью, разлагается в природе до 1000 лет. Потому унесенная ветром с мусорных свалок, упаковочная целлофановая тара позорными «флагами» разносится по лесам и полям, создавая, в целом, неприглядную картину современного бытия.

Если вам надоело жить, как на мусорном полигоне, надоело засорять окружающую среду, если вы готовы отказаться от вредоносного «блага» человечества – пакетов для упаковки продуктов и товаров, Севастопольская региональная общественная организация «Севастопольские мамы» (председатель Елена Голубева), приглашает горожан принять участие в новом, эко-проекте: «Вам пакет? Спасибо, нет!».

Стартует акция в 2020 году, при поддержке городского управления по делам молодежи и спорта.Настала пора избавлять Землю от пакетов. В Севастополе, в самом ближайшем будущем появится альтернатива, привычной нам, упаковочной пакетной продукции. Это эко-сумки, разработанные координаторами нового экологического проекта, общественной организации «Севастопольские мамы» с логотипом самого проекта. Текстильные сумки, из экологически чистого волокна, довольно вместительные, и что немаловажно, прочные. Значит надежные, и прослужат долго.

Координатор экологического проекта Валерия Сагайдакова дала свой комментарий по идеи проекта.

«Использование эко-сумки в повседневной жизни – это реальный способ для каждого человека внести вклад в сохранение окружающей среды. Во многих странах мира уже вводят ограничения или полный запрет на использование пластика. Эко-активисты по всей России отказываются от пластиковых пакетов. В проекте «Вам пакет? Спасибо, нет!» мы можем приобщить к экологическому движению и севастопольцев. Сохраним наше море и лес вместе!», — сказала Сагайдакова.

Проект расцветет, как и все живое, весной. Уже с марта севастопольские мамы начнут раздавать многоразовые текстильные эко-сумки, населению. Их будет всего 500. Успейте поучаствовать в проекте! Для приобретения экологической сумки не надо денег. Надо лишь желание жить в чистой среде и энтузиазм, чтобы примкнуть к экологической акции. Обмен пластика на экологическую сумку выгодная сделка для рачительных домохозяек и всех, кто ценит чистоту и уют нашего города.Следите за новостями в СМИ, в паблике «Севастопольские мамы» и «Молодежь Севастополя», чтобы не пропустить начало проекта. Вместе мы можем больше!







Среда, 25 декабря 2019 г. 176

Источник: Портал Информер