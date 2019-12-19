В Севастополе начнут выплачивать региональный материнский капитал

Начиная с 2020 года, в Севастополе вводится новая дополнительная мера социальной поддержки – региональный материнский капитал.

Выплата является частью регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который в свою очередь входит в нацпроект «Демография».

«Право на региональный маткапитал будут иметь женщины (граждане РФ) проживающие на территории Севастополя не менее одного года и среднедушевой доход семей которых, не превышает 2,5 прожиточных минимума установленных в регионе на дату подачи заявления», – сообщила заместитель начальника Управления социального обслуживания Евгения Пытько.

Размер регионального маткапитала составит 100 тысяч рублей с учетом ежегодной индексации. Выплата не будет зависеть от количества детей, родившихся одновременно.

Получить региональный материнский капитал смогут женщины, родившие второго ребенка начиная с января 2019 года, а также родившие третьего ребенка с января 2019 года, но не воспользовавшиеся выплатой в связи с его смертью и женщины, родившие первого ребенка начиная с января 2019 года если в семье уже имеется усыновленный ребенок.

Подавать заявление на выплату можно после достижения ребенком 1 года, в отношении него уже возникает право на региональный маткапитал. Евгения Пытько уточнила, что выплата не повлияет на назначение иных пособий.

«Мама будет иметь право, как на материнский семейный капитал, который предоставляется в соответствии с Федеральным законодательством, так и на наш региональный маткапитал и другие выплаты», – добавила Евгения Пытько.







Четверг, 19 декабря 2019 г. 64

Источник: Портал Информер