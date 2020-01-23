В Севастополе начнут делать сложные операции

23 января 2020     14
В Севастополе начнут делать сложные операции

В первом квартале 2019 года в севастопольском Региональном сосудистом центре начнут делать аорто-коронарное шунтирование.

Это операция, позволяющая восстановить кровоток в артериях сердца путём обхода места сужения коронарного сосуда с помощью шунтов (сосудистых протезов).

Как рассказал заместитель директора «Медицинского информационно-аналитического центра» Андрей Иванов, планируется проводить не менее 49 операций в год.

«Раньше пациентам с атросклерозом коронарных сосудов приходилось ездить в другие регионы за медицинской помощью такого уровня, у нас подобных операций не делали. Сейчас у больного есть возможность встать в очередь и получить помощь в своём городе. Средства на это выделяются из бюджета города и федерального бюджета», – пояснил он.

Напомним, в Региональном сосудистом центре проводят операции высокого уровня сложности: эндоваскулярные операции на магистральных артериях, дренирование гематом головного мозга с фибринолитиками и многие другие.

Новые для города операции становится возможным проводить не только и счёт поступления нового оборудования, и благодаря постоянному повышению квалификации докторов в ведущих научных центрах страны.

С 1 января 2019 года Севастополь в числе других регионов РФ приступил к реализации национального проекта «Здравоохранение». Его задача – повысить уровень медицины в стране.

Для улучшения ситуации в Севастополе предпринимается целый ряд мер. Открывшийся в конце 2016 года Региональный сосудистый центр был оснащен максимально современным оборудованием. Использование высокотехнологичной медицинской аппаратурой положительно повлияло на качество диагностики и лечения пациентов.



Четверг, 23 января 2020 г. 313

Источник: Портал Информер

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