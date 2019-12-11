В Севастополе нашли вандалов, которые разгромили помещение для реабилитации детей-инвалидов

11 декабря 2019     12
В Севастополе нашли вандалов, которые разгромили помещение для реабилитации детей-инвалидов

Член Общественной палаты Севастополя Наталья Кирюхина рассказала, что помещение для реабилитации детей-инвалидов разгромили подростки. Об этом она написала на своей страничке в социальной сети Фейсбук.

По её словам, несовершеннолетние сделали это ради забавы.

«Это были дети, их четверо, им по 14 лет. Собираются в группы «по интересам» и разбойничают в городе. Нейротипичные, с полными обеспеченными семьями, учатся в обычных школах. Общество считает их нормальными. Они громили помещение, потому что это круто – тайно попасть и разнести чужое имущество в хлам. Так и объяснили», – сообщила Кирюхина.

Она добавила, что у подростков не было цели разгромить именно помещение организации инвалидов «Особые дети». По ее словам, «они вообще не знали, чьё это – им было всё равно».

Напомним, что как мы сообщали ранее, в ночь на 8 декабря неизвестные разгромили помещение общественной организации родителей детей-инвалидов.

Они проводили ремонт в помещении своими силами, чтобы использовать его для реабилитации.

На известие об акте вандализма отреагировал врио губернатора Михаил Развожаев, который поручил чиновникам оказать помощь в восстановлении помещения.

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Среда, 11 декабря 2019 г. 757

Источник: Портал Информер

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