В Севастополе нашли способ сэкономить 7 млн рублей ежегодно

Административное здание, которое приобретено для Контрольно-счетной палаты, расположено на ул. Шварца/Пирогова, д. 26/д.3.

«С приобретением здания для Контрольно-счетной палаты нам, как планировалось, удастся сэкономить на аренде помещений. Необходимо ускорить процесс передачи здания КСП. До конца января постарайтесь передать здание», – заявил врио губернатора Михаил Развожаев. Аренда помещения на ул. Воронина, где ранее работал аппарат Контрольно-счетной палаты, ежегодно обходилась городскому бюджету в 7 млн рублей.

ВСевастополе нашли способ сэкономить 7 млн рублей ежегодно. Об этом сообщил на совещании вице-губернатор Алексей Парикин.

В Севастополе нашли способ сэкономить 7 млн рублей ежегодно ВСевастополе нашли способ сэкономить 7 млн рублей ежегодно. Об этом сообщил на совещании вице-губернатор Алексей Парикин. «С приобретением здания для Контрольно-счетной палаты нам, как планировалось, удастся …



В России могут появиться «танковые оппозиционеры» Директор игры World of Tanks Вячеслав Макаров собирается создать в России свою политическую партию под названием «Партия прямой демократии». Первый учредительный съезд …



Сотрудники Водоканала переснимут все показания водомеров в домах севастопольцев Водоканал Севастополя просит горожан проявлять бдительность во время визитов к ним домой работников предприятия для фиксации контрольных показаний счётчиков воды. …



В Севастополе потеплеет до +10 Предстоящие выходные в Севастополе будут пасмурными, немного дождливыми, но зато теплыми. В субботу днем до +10, в воскресенье – до …

