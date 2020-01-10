В Севастополе нашли способ сэкономить 7 млн рублей ежегодно

ВСевастополе нашли способ сэкономить 7 млн рублей ежегодно. Об этом сообщил на совещании вице-губернатор Алексей Парикин.
«С приобретением здания для Контрольно-счетной палаты нам, как планировалось, удастся сэкономить на аренде помещений. Необходимо ускорить процесс передачи здания КСП. До конца января постарайтесь передать здание», – заявил врио губернатора Михаил Развожаев.Аренда помещения на ул. Воронина, где ранее работал аппарат Контрольно-счетной палаты, ежегодно обходилась городскому бюджету в 7 млн рублей.
Административное здание, которое приобретено для Контрольно-счетной палаты, расположено на ул. Шварца/Пирогова, д. 26/д.3.
Пятница, 10 января 2020 г. 83
Источник: Портал Информер