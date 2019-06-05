В Севастополе нашли 250-ти килограммовую бомбу

5 июня 2019     22
В Севастополе нашли 250-ти килограммовую бомбу

4 июня в Севастополе обнаружили 250-килограммовую авиабомбу, которую сегодня предстоит обезвредить пиротехникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Работы по обезвреживанию авиабомбы SC-250 проводятся с 09:00 5 июня.

Бомба была найдена в районе улицы Капитанская сотрудниками спецотряда ГУ МЧС Севастополя во время строительных работ.

Тип взрывателя допускает перевозку, потому для дальнейшего уничтожения боеприпас будет транспортирован с места обнаружения.

В связи с этим сотрудниками полиции опасная зона на время перемещения бомбы будет оцеплена, а граждане, проживающие в нескольких домах по улице Сенявина, будут отселены.

На месте будут дежурить сотрудники скорой помощи и пожарные.

Севастопольцев и туристов просят на период проведения работ воздержаться от передвижения в сторону опасной зоны.

Источник: Портал Информер

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